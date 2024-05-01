Який манікюр підходить жінкам після 60: на шо варто звернути увагу

Манікюр – це не просто естетичний елемент, а й спосіб підкреслити красу рук. Проте з віком шкіра втрачає еластичність, з'являються зморшки, а нігті стають більш ламкими. Це робить вибір манікюру для жінок за 60 більш складним завданням. Про це пише Главред.

Ось 5 секретів, які допоможуть вам зробити правильний вибір:

Не бійтеся яскравих кольорів!

Забудьте про стереотипи, що після 60 років можна використовувати лише нейтральні відтінки лаку. Яскраві кольори, навпаки, візуально роблять руки молодшими і підкреслюють вашу індивідуальність. Не бійтеся експериментувати з кораловим, червоним, рожевим або іншими улюбленими кольорами.

Відмовтеся від прозорих лаків.

Нюдовий манікюр не візуально омолоджує руки, а навпаки, підкреслює недоліки. Прозорі лаки також не рекомендуються, адже вони можуть підкреслити вени на руках.

Вибирайте класичну форму нігтів.

Гострі нігті "балерина" або "стилети" не підходять для жінок за 60 років, адже вони візуально старять руки. Найкраще вибирати мигдалеподібну або овальну форму нігтів, які роблять руки більш витонченими.

Не нехтуйте доглядом за руками та нігтями.

З віком нігті потребують більш ретельного догляду. Використовуйте зволожуючі креми, зміцнювальні маски та інші засоби, щоб ваші нігті були здоровими та красивими.

Додайте трохи ніжності з квітковим дизайном.

Квітковий манікюр – це чудовий спосіб підкреслити жіночність та елегантність. Не перевантажуйте нігті надмірною кількістю квітів, а краще виберіть кілька елегантних візерунків.

Пам'ятайте: головне – це те, щоб манікюр вам подобався і підкреслював вашу красу. Не бійтеся експериментувати та шукати нові ідеї!

Додаткові поради:

Використовуйте глянсовий лак, адже він візуально робить нігті більш довгими та витонченими.

Не забувайте про догляд за кутикулою. Обрізана та зволожена кутикула робить руки більш доглянутими.

Регулярно робіть манікюр, щоб ваші нігті завжди були в ідеальному стані.

Нагадаємо, ми вже писали про 7 ознак манікюру в стилі "old money".

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