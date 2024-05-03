Який з цих знаків не забороняє поворот ліворуч: тест на знання ПДР

Деякі водії порушують ПДР, чим можуть спровокувати аварію. Зокрема, так стається через погане знання знаків дорожнього руху.

Який з цих знаків не забороняє поворот ліворуч? Про це розповіли Тest_pdr.ua.

Знак 4.1 дозволяє рух лише прямо. Цей знак не забороняє поворот праворуч у двори, або інші прилеглі до дороги території.

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Знак 5.5 "Дорога з одностороннім рухом". Його використовують для позначення дороги, або відокремленої проїзної частини, по всій ширині якої транспортні засоби рухаються в одному напрямку.

Цей знак не забороняє поворот ліворуч. Отже, правильна відповідь – другий знак.

Нагадаємо, раніше ми писали про задачу з ПДР, з якою плутаються навіть досвідчені водії.

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