Які спідниці будуть в тренді у 2024 році: поради дизайнерів
У цьому сезоні в моді буде багато моделей спідниць, тому кожна модниця знайде собі за смаком. 2024 рік порадує розмаїттям моделей - від міді з низькою посадкою до саронгів.
З трендовими моделями спідниць можна створювати безліч образів - як повсякденних, так і на вихід. Про це пише Радіотрек.
Міді з посадкою на стегнах
Спідниці міді з посадкою на стегнах - це прямий натяк на моду 1990-х років. Вони лаконічні та стильні, а також універсальні. Таку спідницю можна носити з різними типами одягу, створюючи як повсякденні, так і офісні образи.
Шкіряна спідниця з ефектом потертості
Шкіряні спідниці залишаються на піку популярності. У новому сезоні в моді будуть спідниці з ефектом потертості, які виглядають так, ніби їх придбали на блошиному ринку.
Прозорі спідниці
Прозорі спідниці - це ще один тренд, який не втрачає своєї актуальності. У новому сезоні дизайнери пропонують зупинитися на спідницях з органзи, фатину, мережива, сітки або шовку.
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Саронг
Саронг - це гібрид спідниці та парео, який ідеально підходить для спекотної погоди. У новому сезоні саронг буде у тренді як на пляжі, так і в місті.
Міні-спідниці
Міні-спідниці - це класика, яка ніколи не виходить з моди. У новому сезоні міні-спідниці будуть представлені в різних фасонах: з воланами, асиметричними, прямими або в стилі "олівець".
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