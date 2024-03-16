Які види олії найбільш шкідливі для здоров'я: відповідь дієтолога

Олія – незамінний продукт на кухні. З неї починається приготування багатьох страв. Але не всі олії однаково корисні. Деякі з них можуть шкодити нашому здоров'ю.

Американський дієтолог Сюзанна Манзі рекомендує відмовитися від двох типів олії. Пам'ятайте, що правильний вибір олії може значно покращити ваше здоров'я!

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1. Соєва та кукурудзяна олія:

Містять багато омега-6 жирних кислот.

Їх надмірне вживання може призвести до запалення, діабету 2 типу, серцевих захворювань та ожиріння.

Ми можемо споживати їх, навіть не знаючи, адже вони часто використовуються в оброблених продуктах.

2. Частково гідрогенізовані олії (трансжири):

Створюються штучно шляхом додавання водню до рослинної олії.

Містяться в багатьох оброблених продуктах, хлібобулочних виробах, кондитерських виробах.

Підвищують рівень "поганого" холестерину, знижують рівень "хорошого" холестерину.

Збільшують ризик серцевих захворювань, запалення та набору ваги.

Які олії використовувати замість шкідливих?

Для смаження: рафінована оливкова, рафінована соняшникова, високоолеїнова соняшникова, олія авокадо.

рафінована оливкова, рафінована соняшникова, високоолеїнова соняшникова, олія авокадо. Для салатів: оливкова олія extra virgin, лляна олія, олія волоських горіхів.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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