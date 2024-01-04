Які речі ненавидить ваш кіт: неочевидний перелік

Коти - це унікальні істоти з власними уподобаннями та потребами. Щоб забезпечити їм комфортне життя, важливо знати, що вони люблять, а що ненавидять.

Фахівці з Jaw-Dropping Facts назвали список речей, які можуть викликати у котів стрес і дискомфорт.

Читайте також: Що робити з котом-шкодою: експерти сказали, як легко навчити тварину "вимикатися"

Високі звуки: Кішки чутливі до високих звуків, таких як сирени, гучна музика або пилосос. Підвищення голосу на кішок також викликає у них стрес та занепокоєння.

Низькі температури: Кішки віддають перевагу теплій температурі. Їхнє хутро не захищає від холоду, тому важливо забезпечувати їм тепло.

Вода: Кішки миються самі, їм не потрібні ванни. Проте свіжа вода у чистому посуді важлива для задоволення їх потреби.

Сюрпризи: Несподівані об'єкти чи ситуації викликають занепокоєння. Краще уникати сюрпризів та знаходити інші способи розваги.

Несвіжа їжа: Кішки віддають перевагу свіжій їжі. Регулярне оновлення їжі підтримує їхній інтерес до їжі.

Брудний лоток: Чистота важлива для котів. Регулярне чищення туалету зберігає їх комфорт.

Певні запахи: Бензин, цибуля, оцет та інші запахи можуть турбувати. Уникнення контакту із цими запахами сприяє благополуччю.

Незнайомці: Кішки вважають за краще контролювати свою територію. Незнайомці можуть спричиняти стрес і вимагають обережного знайомства.

Читайте також: Науковці дізналися, як коти спілкуються між собою

Відсутність рутини: Кішки цінують стабільність у повсякденному житті. Зміни в рутині можуть викликати занепокоєння.

Їзда в машині: Кішки не люблять зміни у звичній обстановці. Зручне перенесення зі звичними предметами знижує стрес.

Надувні кульки: Кішки можуть відчувати страх перед надувними кульками. Уникнення подібних ситуацій підтримує їхній комфорт.

Якщо ви врахуєте ці фактори, ви зможете створити для свого кота комфортне та щасливе життя.

Раніше фахівці назвали частини тіла котів, які не можна чіпати.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!