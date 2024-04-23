Які успадковані речі ні в якому разі не можна викидати чи дарувати: народні прикмети

Іноді предмети, що переходять до нас від предків, мають унікальну енергію, яка збільшується з кожним новим поколінням. Ці цінності, передані як спадщина, можуть перетворитися на захисні обереги та талісмани, що охоронятимуть ваш добробут.

Команда UAportal розповідає, які речі не варто віддавати іншим, аби не втратити везіння.

Перстень чи обручка

Перстень, завдяки своїй круглій формі, є втіленням вічності та безперервності. Він вважається магнітом для позитивної фінансової енергії.

Наявність дорогоцінного каменю на персні або обручці лише підсилює цей ефект. Залежно від типу каменю, він може принести своєму власнику удачу.

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Годинник

Подарунок у вигляді годинника – це табу, але передати його як спадщину є цілком прийнятним варіантом. Існує вірування, що годинник здатний накопичувати енергетику свого власника.

Тому, якщо попередник був щасливчиком, новий власник може без побоювань носити цей аксесуар. Вважається, що фортуна, яка супроводжувала вашого предка, буде передана і вам.

Дзеркало

Коли життєвий шлях родича був наповнений щастям, то в його дзеркало можна сміливо дивитися й спадкоємцю. Воно стане джерелом позитиву та залучатиме успіх у різноманітних справах.

Проте передавати іншим дзеркало, яке було у власності успішних предків, не рекомендується.

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Вишиті подушки та рушники

Вишивка володіє магічними властивостями, через що є потужним оберегом. Володіння таким предметом, отриманим у спадщину, обіцяє добробут в особистому житті та шлюбі. Важливо не передавати або не дарувати вишиті вироби іншим, аби зберегти захист для своєї оселі.

Ікона

Ікона, незалежно від її вартості, є духовним спадком. Попередній власник, який молився перед нею, залишив у ній частку своєї душі. Вона даруватиме новому власнику енергію, необхідну для досягнення будь-яких цілей.

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