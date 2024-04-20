Які кольорові поєднання будуть у тренді у 2024 році

Відомий український дизайнер Андре Тан не перестає ділитися секретами моди зі своїми шанувальниками. Цього разу він публікує в Instagram добірку найактуальніших поєднань кольорів, які зроблять ваш образ стильним та трендовим у 2024 році.

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Пастельно-рожевий + червоний: ніжне поєднання з ноткою пристрасті, ідеально підходить як для романтичних зустрічей, так і для повсякденного життя. Кремово-жовтий + перламутрово-сірий: вишукане та аристократичне поєднання, яке підкреслить ваш елегантний смак. Ці кольори чудово підходять як для ділових зустрічей, так і для вечірніх виходів. Сірий + червоний: класика, яка ніколи не вийде з моди. Це поєднання завжди виглядає стильно та елегантно. Винний + синій: благородне та елегантне поєднання, яке підкреслить вашу індивідуальність. Ці кольори чудово підходять для створення ділових образів. Блакитний + коричневий: спокійне та затишне поєднання, яке створює відчуття комфорту та гармонії. Ці кольори чудово підходять для повсякденного життя. Коричневий + білий: універсальне поєднання, яке завжди виглядає свіжо та стильно. Ці кольори чудово підходять для створення образів в стилі casual.

Нагадаємо, ми вже писали, які кольори не можна одягати разом.

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