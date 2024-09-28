Які собаки не мають запаху: названо топ-5 порід

Не тільки власники собак знайомі з характерним ароматом цих тварин. Деяких людей це може відлякувати від ідеї завести собаку. Ветеринарний портал Dogster представляє топ-5 порід собак, які майже не мають цього специфічного запаху і стануть чудовими компаньйонами навіть у квартирі. Про це пише zahid.net.

Причини появи собачого аромату

Це залежить не лише від гігієни, а насамперед від типу шерсті та підшерстя у собаки. Найменша ймовірність неприємного запаху у собак без підшерстя з довгою шерстю, схожою на людське волосся. Серед порід з мінімальним запахом можна виділити:

Мальтійська болонка;

Пудель;

Чихуахуа;

Йоркширський тер'єр;

Такса.

Розглянемо ці породи докладніше.

Мальтійська болонка

Собаки без запаху. Джерело: Zahid.net Собаки без запаху. Джерело: Zahid.net

Цікаво, що Чарльз Дарвін вважав цю породу однією з найдавніших, датуючи її появу 6 тисячоліттями тому. Ці собачки грайливі, ніжні і мають надзвичайно гарну шерсть.

Опис: собака декоративної породи, масою 2-4 кг, висотою 20-25 см, білого забарвлення. Середня тривалість життя – 12-15 років.

Пудель

Собаки без запаху. Джерело: Zahid.net Собаки без запаху. Джерело: Zahid.net

Це декоративна порода собак, що існує у трьох розмірах – стандартні (великі), мініатюрні та карликові. Це розумні й активні собаки, віддані господарю, легко піддаються дресируванню.

Опис: стандартний пудель може важити до 32 кг, міні – до 14, а карликовий – не більше 4,5 кг. Забарвлення може бути різноманітним. Середня тривалість життя – 12-15 років.

Чихуахуа

Собаки без запаху. Джерело: Zahid.net Собаки без запаху. Джерело: Zahid.net

Ці крихітні песики потребують багато фізичних вправ, розумового навантаження і тренувань. Чихуахуа відомі своєю гучністю.

Опис: дорослі собаки мають зріст 15–23 см і важать 1,8–2,7 кг. Тривалість життя – 15 років і більше. Деякі представники породи доживають до 18 і навіть 20 років.

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Йоркширський тер'єр

Собаки без запаху. Джерело: Zahid.net Собаки без запаху. Джерело: Zahid.net

Йорки енергійні, грайливі, сильні, в них збереглися "мисливські" гени предків. Вони люблять прогулянки.

Опис: вага стандартних йоркширських тер'єрів становить від 3 до 3,5 кг, зріст – до 23 см. Йоркширський тер'єр – довгожитель. Зазвичай ці собаки живуть 12-15 років, а іноді – до 20.

Такса

Собаки без запаху. Джерело: Zahid.net Собаки без запаху. Джерело: Zahid.net

Такса – порода середнього розміру, дуже галаслива – сторожова, любить прогулянки.

Опис: дорослі такси мають зріст близько 35 см і важать 9-12 кг. Тривалість життя такси може сягати 15 років, а часом і більше.

Інші породи собак з мінімальним запахом

Також варто звернути увагу на породи з менш вираженим запахом. Це менш поширені в Україні, але не менш чудові собаки з різними характерами. Наприклад:

Ірландський водяний спаніель;

Басенджі;

Шнауцер;

Лабрадудль тощо.

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