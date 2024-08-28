Які штани будуть у тренді восени-2024: топ-4 стильні моделі

Вибір штанів на перехідний період – це завжди непросте завдання. Вони мають бути не тільки стильними, але й комфортними, аби ти почувалася впевнено цілий день. Ми підготували для тебе огляд найактуальніших моделей штанів, які допоможуть тобі створити бездоганний образ на осінь. Про це пише ТСН.

Багі: повернення 90-х

Мішкуваті джинси у стилі 90-х знову на піку популярності! Їхній об'ємний крій не тільки зручний, але й додає образу легкого бунтарства. Поєднай їх з облягаючим топом і масивними кросівками для створення сучасного street style.

Класичні штани: елегантність поза часом

Чорні костюмні штани – це вічна класика, яка ніколи не виходить з моди. Вони додадуть до твого образу елегантності та вишуканості. Спробуй поєднати їх з оверсайз сорочкою та масивними черевиками для створення контрастного і стильного образу.

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Штани-парашути: комфорт і стиль

Штани-парашути – це ідеальний варіант для тих, хто цінує комфорт і не боїться експериментів. Їхній спортивний крій можна легко вписати в повсякденні образи. Спробуй поєднати їх з об'ємним светром і кросівками для створення затишного осіннього образу.

Широкі джинси: свобода рухів і стилю

Широкі джинси – це ще один тренд, який повернувся з 90-х. Вони додадуть до твого образу легкості та невимушеності. Поєднай їх з укороченим топом і ботильйонами на підборах для створення жіночного образу.

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