Які рослини посадити на ділянці, щоб не було бур'янів

Для боротьби з бур'янами на садовій або городній ділянці фахівці рекомендують вирощувати багаторічні культури, які можуть стати природною заміною хімічним засобам для знищення небажаної рослинності.

Бур'яни заважають нормальному розвитку рослин, оскільки вони поглинають багато поживних речовин і вологи, необхідних для росту овочів і квітів. Про це пише ТСН.

Найпоширенішими методами боротьби з бур'янами є ручне видалення, прополювання грядок або використання дієвих, але шкідливих хімічних засобів. Водночас щільна посадка деяких рослин може запобігти росту бур'янів, блокуючи потрапляння сонячного світла на ґрунт, що перешкоджає їх проростанню.

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Які рослини посадити, щоб не було бур'янів

Багаторічні рослини можуть стати ефективними союзниками у боротьбі з бур'янами. Одним із таких варіантів є деревій. Якщо висадити його групами, ця рослина здатна успішно пригнічувати ріст бур'янів.

Дана рослина не лише корисна, але й гарна — її квіткові голівки формують маленькі групи квітів. Це ефектне цвітіння може мати різні відтінки, такі як помаранчевий, жовтий або червоний, залежно від виду.

Іншим способом вирішення проблеми з бур'янами є висадка віргінського хризогонуму, також відомого як золоте коліно або золота зірка. Ця рослина не лише спростить догляд за ділянкою, але й прикрасить її яскравими квітами. Щільна посадка низькорослих сортів не залишить бур'янам шансів на ріст.

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