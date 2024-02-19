Які продукти можна вживати після закінчення терміну придатності

Термін придатності – це дата, після якої продукт може втратити свої якості та навіть стати небезпечним. Однак не всі продукти слід одразу викидати, якщо у них закінчися термін придатності.

Також варто звертати на напис "Вжити до" – це дата, після якої продукт може бути небезпечним для вживання, пише Real Simple.

Раніше ми писали про таке: Продукти, які не можна їсти тим, хто хоче кинути палити

"Термін придатності" – це дата, після якої продукт може втратити свої смакові якості, але не стає небезпечним для здоров'я.

Дата "Вжити до" стосується продуктів, які можуть зіпсуватися і стати небезпечними після закінчення терміну придатності. До таких продуктів належать м'ясо, риба, яйця, молочні продукти.

Дата "Найкраще вжити до" вказує на те, що продукт може втратити свою текстуру, смак або аромат після закінчення терміну придатності, але все ще буде безпечним для вживання. До таких продуктів належать крупи, макарони, консерви, шоколад.

Ось деякі продукти, які можна їсти після закінчення терміну придатності:

Йогурт: у закритій упаковці може зберігатися у холоді до 2 тижнів після дати "Найкраще вжити до".

Молоко: може зберігатися у закритій упаковці та у холоді до 7 днів після дати "Вжити до".

Сир: тверді сири можна їсти до 6 місяців після дати "Найкраще вжити до", а м'які сири – до 2 тижнів.

Хліб: може зберігатися до 3-7 днів після дати "Найкраще до".

Фрукти та овочі: більшість фруктів і овочів можна їсти протягом декількох днів після дати "Найкраще вжити до", якщо вони не зіпсувалися.

Ось деякі продукти, які не можна їсти після закінчення терміну придатності:

М'ясо: може містити шкідливі бактерії, які можуть викликати харчове отруєння.

Риба: може містити шкідливі бактерії, а також ртуть, яка може бути небезпечною для здоров'я.

Яйця: можуть містити сальмонелу, яка може викликати харчове отруєння.

Молочні продукти: можуть містити шкідливі бактерії, які можуть викликати харчове отруєння.

Щоб уникнути ризику для здоров'я, важливо:

Перевіряти термін придатності продуктів перед покупкою.Зберігати продукти при правильній температурі.Не вживати продукти, які мають неприємний запах, смак або текстуру.Зменшення харчових відходів – це важливе завдання, але не варто ризикувати своїм здоров'ям.

Пам'ятайте: якщо ви не впевнені, чи можна їсти продукт після закінчення терміну придатності, краще його викинути. Не вживайте продукти, які мають ознаки псування. Дотримуйтесь правил зберігання продуктів.

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