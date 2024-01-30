Покращують пам‘ять та роботу мозку: 11 продуктів, які варто включити в свій раціон

Якщо ви помічаєте, що стали частіше забувати, або не можете згадати елементарні речі, це може бути сигналом того, що вашому мозку потрібно більше підтримки. Крім тренувань для пам'яті, важливо також звернути увагу на те, що ви їсте.

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Експерти стверджують, що вживання певних продуктів може позитивно впливати на здоров'я мозку та зменшити ризик розвитку деменції. Про це пише HuffPost.

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Які продукти корисні для мозку?

Авокадо. Цей фрукт містить корисні мононенасичені жири, які допомагають зменшити судинні захворювання та забезпечують мозок енергією.

Броколі . Цей овоч містить сполуки, які мають протизапальні властивості та покращують здоров’я мозку.

. Цей овоч містить сполуки, які мають протизапальні властивості та покращують здоров’я мозку. Чорниця. Ці ягоди містять флавоноїди, які є нейропротекторами та підвищують нейропластичність і церебральний кровотік.

Ці ягоди містять флавоноїди, які є нейропротекторами та підвищують нейропластичність і церебральний кровотік. Жовток яєць. Він містить холін, який є важливою поживною речовиною, необхідною для виробництва ацетилхоліну, нейромедіатора, який відіграє важливу роль у пам'яті.

Він містить холін, який є важливою поживною речовиною, необхідною для виробництва ацетилхоліну, нейромедіатора, який відіграє важливу роль у пам'яті. Жирна риба. Лосось, сардина та скумбрія є хорошими джерелами омега-3 жирних кислот, які мають вирішальне значення для здоров’я мозку.

Листова зелень. Овочі, як-от шпинат і капуста, багаті вітамінами, мінералами та антиоксидантами, які сприяють здоровій роботі мозку.

Овочі, як-от шпинат і капуста, багаті вітамінами, мінералами та антиоксидантами, які сприяють здоровій роботі мозку. Тунець. Цей вид риби містить амінокислоту тирозин, яка є важливою для виробництва нейромедіаторів у мозку.

Цей вид риби містить амінокислоту тирозин, яка є важливою для виробництва нейромедіаторів у мозку. Куркума. Ця спеція містить куркумін, який має протизапальну дію та може захищати мозок від пошкоджень.

Ця спеція містить куркумін, який має протизапальну дію та може захищати мозок від пошкоджень. Імбир. Цей продукт також має протизапальні властивості та може покращувати когнітивні функції.

Гінкго білоба. Ця рослина відома своїми властивостями, що покращують пам'ять і когнітивні функції.

Ця рослина відома своїми властивостями, що покращують пам'ять і когнітивні функції. Ферментовані продукти. Дослідження показали, що такі продукти, як кефір, чайний гриб, квашена капуста та йогурт, можуть позитивно впливати на здоров'я мозку.

Нагадаємо, ми вже писали, при яких хворобах потрібно пити каву.

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