Які породи котів найбільше люблять "поговорити"

Втомилися від мовчазної кішки? Мрієте про пухнастого співрозмовника, який завжди готовий підтримати розмову? Тоді вам потрібна кішка однієї з 10 балакучих порід!

Вибирайте пухнастого друга за смаком, адже з балакучою кішкою життя стає яскравішим та веселішим, пише видання marthastewart.com

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1. Американський бобтейл: Цей пухнастий друг не лише обожнює поговорити, але й легко піддається дресируванню. А ще він чудово ладнає з дітьми!

2. Балійсько-яванська кішка: Витончена та граціозна, ця кішка володіє не лише королівською манерою, але й гучним голосом. Вона не соромитиметься висловлювати свою думку з будь-якого приводу!

3. Бенгальська кішка: Ці грайливі альпіністи обожнюють бути в центрі уваги. Вони завжди готові поспілкуватися з вами, а то й навчити вас ходити на повідку!

4. Бірманська кішка: Ласкаві та орієнтовані на людей, бірманці обожнюють лащитися та спілкуватися. Їхнє муркотіння та м'які нявки нікого не залишать байдужими!

5. Оцикет: Ця кішка з диким виглядом має не лише гострий розум, але й гучний голос. Вона завжди буде рада привітати вас та ваших гостей!

6. Орієнтальна короткошерста кішка: Ці стрункі красуні обожнюють людське товариство. Вони з радістю поділяться з вами своїми муркотіннями, а то й поскаржаться, якщо ви занадто довго залишали їх самих.

7. Пітерболд: Ці безшерсті котики потребують особливого догляду, але вони з лишком компенсують це своїм ласкавим характером та балакучістю.

8. Сіамська кішка: Ці коти відомі своїм говірким характером. Вони обожнюють спілкуватися та завжди готові висловити свою думку!

9. Сфінкс: Ці милі та жваві котики не завжди безшерсті, але завжди голосні. З ними вам точно не буде нудно!

10. Тонкінська кішка: Ці грайливі пухнастики обожнюють приносити іграшки та ховатися. А ще вони завжди готові розвеселити вас своїм муркотінням та нявканням.

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