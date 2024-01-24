Які культури слід висівати на розсаду у лютому: поради досвідчених дачників

Які рослини садити на розсаду у лютому

Січень і лютий – це чудовий час для початку посіву розсади деяких культур. Важливо знати що можна сіяти в січні та лютому та в які дні.

При правильному догляді розсада, висіяна в січні або лютому, буде міцною і здоровою, і ви зможете отримати ранній урожай, пише prostoway.

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Ось список того, що можна сіяти в цей період:

Цибуля-порей. Лук-порей – це холодостійка культура, яка добре переносить низькі температури. Його можна сіяти в січні або лютому, щоб отримати розсаду до кінця березня.

Селера . Селера – це ще одна холодостійка культура, яка вимагає довгого періоду вегетації. Її можна сіяти в січні або лютому, щоб отримати розсаду до початку травня.

. Селера – це ще одна холодостійка культура, яка вимагає довгого періоду вегетації. Її можна сіяти в січні або лютому, щоб отримати розсаду до початку травня. Солодкий перець . Солодкий перець – це теплолюбна культура, яка вимагає тривалого світлового дня. Його можна сіяти в січні або лютому, щоб отримати розсаду до кінця квітня.

. Солодкий перець – це теплолюбна культура, яка вимагає тривалого світлового дня. Його можна сіяти в січні або лютому, щоб отримати розсаду до кінця квітня. Гіркий перець . Гіркий перець – це також теплолюбна культура, яка вимагає тривалого світлового дня. Його можна сіяти в січні або лютому, щоб отримати розсаду до кінця квітня.

. Гіркий перець – це також теплолюбна культура, яка вимагає тривалого світлового дня. Його можна сіяти в січні або лютому, щоб отримати розсаду до кінця квітня. Томати. Томати – це теплолюбна культура, яка вимагає тривалого світлового дня. Їх можна сіяти в січні або лютому, щоб отримати розсаду до кінця березня.

Поради по догляду за розсадою

При посіві розсади в січні або лютому важливо дотримуватися наступних правил:

Використовуйте свіже, якісне насіння.

Перед посівом насіння прогрійте в теплій воді протягом 2-3 годин.

Сідайте насіння в добре освітлене місце.

Підтримуйте температуру ґрунту не нижче 15 градусів за Цельсієм.

Регулярно поливайте розсаду, але не переливайте її.

Обприскуйте розсаду теплою водою, щоб уникнути витягування.

Слідкуйте за станом розсади. На початковій стадії росту перець і помідори можуть вражатися грибковим захворюванням – чорною ніжкою. Якщо ви помітили ознаки захворювання, негайно видаліть уражені рослини.

Нагадаємо, що кожна любителька квітів прагне, щоб її вазони були найпишніші, найкрасивіші та здорові. Але чи знали ви, що недорога спеція, яку кожна господиня використовує для випічки, може допомогти виростити ідеальні квіти на підвіконні?

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