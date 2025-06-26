Які культури можна повторно висадити на городі влітку: поради дачників

Багато городників вважають, що у червні вже пізно щось садити, але це не зовсім так. Початок літа — вдалий час для повторної висадки деяких культур, які встигнуть дозріти до осені. Якщо обрати правильні рослини, можна отримати ще один врожай без зайвих зусиль.

Про це пише Новини.live. Ось що ще можна посадити у червні на вашій ділянці:

Салати та рукола

Листовий, качанний салат і руколу можна висівати навіть у середині літа. Вони швидко ростуть — від появи сходів до збору врожаю минає всього 25–35 днів. Посів можна повторювати кожні 10–14 днів для безперервного збору. Ідеальні умови: легка тінь та волога ґрунту.

Морква

Червень — гарний час для посіву пізніх сортів моркви. Найкраще садити її на місці, де раніше росли капуста, кабачки або цибуля. Посаджена в цей період морква дозріє до вересня-жовтня, тож ви встигнете зібрати повноцінний осінній врожай.

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Зелень

Кріп, петрушка та шпинат чудово ростуть у червні. Вони швидко сходять, не потребують особливих умов і не вимагають багато догляду. До того ж, зелень завжди стане в пригоді на кухні, особливо коли вона свіжа та з власного городу.

Квасоля

Червень — ідеальний період для посадки кущової або спаржевої квасолі. Вона теплоулюбна і швидко дозріває — вже через 50–70 днів після посіву можна збирати врожай. Також квасолю можна сіяти і в липні, і навіть у серпні.

Розсада томатів, баклажанів і перцю

Якщо у вас є розсада томатів, баклажанів чи перцю — не вагайтеся садити її в червні. За сприятливої погоди перші плоди можна буде збирати вже у серпні або на початку вересня.

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