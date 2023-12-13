Які фрукти сприяють втраті ваги: відповідь дієтологів

Фрукти є важливою складовою збалансованого харчування і можуть відігравати важливу роль у процесі схуднення. Вони володіють низькою калорійністю та великою кількістю клітковини, що сприяє полегшенню контролю ваги.

Фрукти є відмінним джерелом вітамінів, мінералів і клітковини, сприяючи здоров'ю кишківника та нормальному функціонуванню організму. Солодкий смак фруктів додає різноманіття і задоволення вашому харчуванню, що робить їх ідеальними для включення в раціон під час схуднення, ТСН.

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Незважаючи на те, що деякі програми схуднення рекомендують уникати фруктів, багато дієтологів вважають це неправильним. Ванесса Ріссетто, докторка медичних наук і генеральна директорка Culina Health, вказує, що фрукти є важливою частиною здорової дієти для схуднення або контролю ваги.

Для тих, хто бажає включити фрукти в свій раціон для схуднення, дієтологи рекомендують регулярно включати різні види фруктів. Декілька рекомендованих фруктів для цього:

Апельсини: Багаті антиоксидантами, особливо вітаміном C, а також містять клітковину, яка сприяє насиченню. Авокадо: Калорійний, але може допомагати відчувати себе ситим, і деякі дослідження пов'язують його зі зниженням ваги. Ківі: Багаті вітамінами C, K, фолатом і клітковиною. Яблука: Містять багато клітковини, що сприяє хорошому травленню і тривалому насиченню. Груші: Також багаті клітковиною та можуть допомагати дотримуватися режиму харчування завдяки вмісту фруктози та сорбіту. Грейпфрут: Має низьку калорійність, багатий водою та клітковиною. Гранатові кісточки: Високий вміст клітковини і вітаміну C. Полуниця: Багата клітковиною і вітаміном C, вона є важливим джерелом антиоксидантів. Лохина: Містить клітковину та велику кількість вітаміну C і A. Кавун: Має високий вміст води, низьку калорійність та вітамін C. Малина: Багата клітковиною і вітаміном C, вона є чудовим джерелом антиоксидантів.

Включення цих фруктів у раціон може не лише полегшити процес схуднення, але і робити вашу дієту більш різноманітною та корисною для організму.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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