Які фрукти можуть нашкодити вашому здоров'ю: відповідь дієтолога

Всі ми знаємо, що фрукти – це важлива частина здорового харчування. Але чи всі вони однаково корисні? Ендокринологиня, дієтологиня та нутриціологиня Юлія Зелінська розповіла про три фрукти, яких не варто їсти занадто багато.

Важливо пам'ятати, що всі фрукти мають свої плюси і мінуси. Їх можна їсти, але важливо знати міру, пише ТСН. Їжте фрукти в помірних кількостях. Вибирайте фрукти з низьким глікемічним індексом. Поєднуйте фрукти з іншими продуктами харчування, щоб уповільнити всмоктування цукру.

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1. Виноград:

Містить багато вуглеводів - 18 грамів на 100 грамів.

Може призвести до набору ваги та підвищення рівня цукру в крові.

Не дуже багатий на поживні речовини порівняно з іншими фруктами.

2. Хурма:

Містить 15 грамів вуглеводів на 100 грамів.

Може викликати здуття живота та дискомфорт, особливо у людей з чутливим шлунком.

Високий вміст вуглеводів може бути проблематичним для людей з надмірною вагою або діабетом.

3. Кавун:

Містить природний цукор, який може підвищити рівень цукру в крові.

Не рекомендується вживати у великих кількостях людям з діабетом.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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