Які аксесуари будуть на піку моди у 2024 році: поради дизайнерів

Новий рік уже розпочався, і модниці по всьому світу починають оновлювати свої гардероби. У цьому році особливу увагу варто приділити аксесуарів, які здатні додати образу індивідуальності та стилю.

Модницям у цьому сезоні пропонується велике розмаїття аксесуарів, якими вони зможуть доповнити свій образ. Про це пише telegraf.

Серед найбільш актуальних аксесуарів 2024 року можна виділити наступні:

Кепки

Кепки - це не тільки практичний головний убір, а й модний тренд. У новому сезоні варто звернути увагу на кепки з натуральних матеріалів з незвичайним дизайном або принтами. Наприклад, це можуть бути кепки з квітковим принтом, тваринним орнаментом або геометричними мотивами.

Квіткові аксесуари

Квіти - це завжди актуально і красиво. У 2024 році модниці можуть сміливо робити великі квіткові аксесуари основним акцентом образу. Наприклад, це можуть бути квіти у волоссі, у вигляді чокерів, прикрас, брошок тощо.

Великі ремені із пряжками

Великі пряжки знову в моді. Такі ремені стануть чудовим доповненням ділових та вечірніх образів. Краще зупинитися на базових відтінках - чорному, білому, коричневому.

Сумки через плече

Сумки через плече - це зручний і практичний аксесуар, який завжди актуальний. У новому сезоні варто звернути увагу на екстравагантні сумочки через плече нестандартних форм і відтінків. Наприклад, це можуть бути сумки у вигляді серця, зірки або тварини.

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Окуляри у великій оправі

Сонцезахисні окуляри у великих оправах із принтами та сміливим дизайном стануть головною фішкою модниць у 2024 році. Вони можуть стати головним акцентом будь-якого образу - від ділового стилю до street style.

Ці аксесуари допоможуть вам створити стильний і модний образ, який не залишить байдужим нікого.

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