Які 5 продуктів варто вживати зранку, щоб позбавитись тривожності та стресу

Всі ми знаємо, що їжа впливає на наше самопочуття. І це стосується не лише фізичної форми, але й емоційного стану. Виявляється, деякі продукти можуть допомогти зняти тривожність і покращити настрій.

Те, що ви їсте, може мати значний вплив на ваше емоційне самопочуття. Збалансований раціон з вищезазначеними продуктами може допомогти вам полегшити симптоми тривожності і покращити ваш настрій, пише ТСН.

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Ось 5 продуктів, які варто включити до свого раціону:

1. Авокадо: багатий на вітаміни групи B, які дослідження пов'язують зі зменшенням симптомів тривожності. Один авокадо містить фолат, ніацин, пантотенову кислоту, рибофлавін і вітамін B6.

2. Яйця: містять вітамін D, який важливий для функціонування нервової системи. Деякі дослідження показують, що підвищений рівень вітаміну D може допомогти зменшити тривожність і депресію.

3. Горіхи та насіння: горіхи багаті на цинк, а насіння - на магній. Дефіцит цинку може бути пов'язаний з тривожністю, а магній допомагає покращити настрій. Чудовими джерелами магнію є насіння чіа та гарбузове насіння.

4. Апельсини: багаті на вітамін C, який відіграє важливу роль у реакції організму на стрес і покращує настрій. Один апельсин містить більше половини рекомендованої добової норми вітаміну C.

5. Лосось: містить омега-3 жирні кислоти, які допомагають знизити рівень гормонів стресу, таких як адреналін і кортизол. Дослідження показали, що омега-3 може знизити рівень кортизолу на 33%.

Окрім цих продуктів, важливо також обмежити споживання:

штучних підсолоджувачів

кофеїну

продуктів з високим вмістом жиру

продуктів з високим вмістом цукру

рафінованих вуглеводів

газованих напоїв

Зверніть увагу:

Ця інформація не є медичною порадою.

Якщо ви відчуваєте тривожність, яка заважає вам жити нормальним життям, зверніться до фахівця.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

Нагадаємо, ми вже писали, що категорично не можна додавати до кави.

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