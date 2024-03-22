Яка зачіска ідеально підходить до прямокутного обличчя: стилісти показали найкращі варіанти

Жінкам, що мають прямокутну форму обличчя потрібно шукати зачіску, що пом'якшить гострі риси. Прямокутне обличчя також має широкий лоб і сильну кутасту лінію щелепи, що робить пошук зачіски подекуди складним завданням.

Однак стилісти вважають, що завдяки вміло підібраним зачіскам можна зробити обличчя трохи коротшим і більш збалансованим.

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Експерти з краси радять жінкам звернути увагу на такі хитрощі при виборі зачісок:

Чубчик до брів – прямий або зачесаний набік.

Додайте об'єму з боків обличчя – шари, хвилі чи кучері

Коли ви збираєте волосся у хвіст, якщо у вас немає чубчика, залиште кілька пучків волосся, щоб пом’якшити квадратну форму щелепи

Багатошарове волосся допомагає надати більше об’єму

Спробуйте боб з бахромою, щоб волосся було довшим за лінію щелепи

Якщо у вас кротке волосся, то воно потребує чубчика та пом’якшувальних частин на потилиці, які відвертають увагу від щелепи.

Зачіски, яких слід уникати для прямокутного обличчя:

Уникайте повноти на маківці без об'єму збоку Довге пряме волосся з проділом посередині Уникайте надмірної довжини, яка лише зробить ваше обличчя довшим Коротке волосся з об’ємом на маківці, відсутність з боків і без довжини навколо шиї

Раніше експерти показали зачіски, що ідеально підійдуть для жінок 40+, у яких тонке волосся.

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