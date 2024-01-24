Яке взуття небезпечне: ортопед назвав три види, які б ніколи не придбав

Яке взуття не можна носити і чому - шкідливе взуття для ніг

Британський ортопед Пол Маколей поділився трьома найгіршими видами взуття, від яких варто відмовитися. Інакше існує ризик нашкодити своєму взутті.

У своєму TikTok-акаунті @paulthepodiatrist він пояснив, чому краще не взувати в'єтнамки, туфлі на шпильці та мокасини на тонкій підошві.

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1. В'єтнамки

Не дивно, що одним із перших видів взуття, яке Маколей назвав – це шльопанці з перетинкою між пальцями, більш відомі як "в'єтнамки".

За словами ортопеда, просувати пальці через петлі небезпечно для нігтів, а також можна легко спіткнутися та впасти, коли ви йдете вулицею. Таке взуття не пропонує вашим ногам жодної опори. Ці проблеми можуть викликати біль та непривабливі мозолі.

2. Туфлі на шпильці

Туфлі на шпильці часто незручні, але це не єдина причина, чому Маколей їх не любить. Він пояснює, що оскільки вони мають таку тонку основу, стабілізувати себе може бути набагато складніше. Він розповів, як його колега нещодавно впала та зламала ногу.

"Такий високий ризик отримати травму не вартий того, навіть щоб мати гарний вигляд", – пояснив Маколей.

Крім цього, високі підбори можуть завдавати тиску і дискомфорту дрібним кісточкам в пальцях ніг, що, можливо, спричиняє попрілості та "молотоподібні пальці". Крім того, вони спричиняють скорочення ахіллового сухожилля, що з часом може призвести до травми.

За словами ортопеда, каблук висотою півтора дюйма підходить для більшості людей.

3. Мокасини

Останнє взуття, про яке Маколей погано відгукується, – мокасини. Вони можуть бути щільними, стискати пальці ніг та викликати такі проблеми, як невриноми.

Невринома спричинена потовщенням тканини на підошві стопи, що може призвести до болю, схожого на відчуття стояння на камінці.

Крім того, взуття надзвичайно м’яке, а це означає, що ваші ноги повинні працювати більше. Це може бути добре, але потім протягом дня ноги втомлюються більше. Ортопед зауважив, що вони дуже швидко зношуються.

Нагадаємо, що для лікування нежитю можна застосовувати й народні методи. Вони безпечні та ефективні.

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