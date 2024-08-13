Яка форма брів буде в моді у 2024 році: 5 найтрендовіших варіантів

Форма брів відіграє ключову роль у формуванні вашого образу. Правильно підібрана форма, що гармонійно поєднується з вашими рисами, здатна кардинально перетворити ваш зовнішній вигляд, надаючи йому неперевершеного шарму. Про це пише Радіотрек.

Плавні горизонтальні брови

Цей тренд не втрачає актуальності завдяки своїй натуральності. Брови помірної товщини з легким підйомом та м'якими обрисами підкреслюють риси обличчя, створюючи ефект молодості та свіжості.

Ніжний вигин

Брови з делікатним вигином залишаються популярними, додаючи обличчю виразності. Така форма універсальна для різних типів обличчя і допомагає створити більш відкритий погляд, зберігаючи природність образу.

Пишні натуральні брови

Максимально природні, з легкою недбалістю, пишні брови - це тренд, що акцентує увагу на природній красі. Такий стиль потребує мінімального догляду, лише трохи підкреслюючи природну форму брів.

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Техніка мікроблейдингу

Цей метод створює ефект густих брів з природними волосками. Мікроблейдинг дозволяє досягти чіткості та акуратності без перевантаження образу. Цей стиль ідеально підходить тим, хто цінує елегантність та витонченість.

Динамічні брови

Цей тренд підкреслює енергійність та активність. Брови середньої товщини, що плавно піднімаються до кінчиків, надають обличчю виразності та роблять погляд більш відкритим і яскравим.

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