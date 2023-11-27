Як змусити різдвяника розквітнути: дієвий метод

Якщо декабрист відмовляється цвісти, ви можете змусити його випустити бутони, що сприятиме повторному цвітінню рослини. Цвітіння різдвяника припадає на листопад-січень, створюючи літню атмосферу у холодні зимові вечори. Невибагливий у догляді, але декабрист може не цвісти, якщо неправильно за ним доглядати, пише glavred.

Забезпечте регулярний полив, уникаючи перезволоження, і підібрайте правильний розмір горщика, оскільки декабристи люблять тісноту.

Період відпочинку рослини, коли температура знижується і полив обмежений, важливий для досягнення оптимального цвітіння. Обприскування рослини допомагає збільшити вологість повітря, а виключення прямого сонячного світла сприяє його здоров'ю та цвітінню.

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Для прискорення цвітіння декабриста рекомендується прищипувати його приблизно через місяць після зимового цвітіння. Це допомагає рослині розквітнути пишніше та радувати вас протягом багатьох років. Під час прищипування слід обертати гілочку за годинниковою стрілкою, уникаючи використання ножиць.

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