Як правильно поливати кімнатні рослини, щоб вберегти корені від гниття: квітникарі поділились дієвим лайфхаком

Загальновідомо, що найголовнішим етапом у догляді за рослиною є надання достатньої кількості води для збереження її здоров'я. Проте часто власники рослин допускають поширену помилку – надмірний полив, що може призвести до розвитку кореневої гнилі. Це особливо стосується кімнатних рослин, де надлишок води часто не відводиться, і рослина опиняється в стані постійного замочування.

Про це пише Главред.

На щастя, фахівці з садівництва розробили простий спосіб уникнути надмірного поливу – використовуйте кубики льоду. Додавання кількох кубиків льоду до грунту кімнатних рослин може забезпечити потрібне зволоження, оскільки вони повільно тануть протягом тривалого часу.

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Цей метод не тільки економить час, уникнувши необхідності ручного поливу, але й мінімізує ризик протікання лійок і може зменшити витрати води. Фахівці з Our Houseplants підтверджують, що "цей трюк з кубиками льоду може допомогти економити на рахунках за воду, запобігаючи надмірному поливу і захищаючи корені від надмірного замочування, що може призвести до гниття".

Нагадаємо, ми вже писали, які кімнатні рослини привертають благополуччя.

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