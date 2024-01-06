Як засолити сало так, щоб воно вийшло смачним, а шкірка - м’якою

Як засолити сало у розсолі - Як правильно засолити сало в домашніх умовах

Солоне сало може бути ще смачнішим, якщо вдатися всього до одного секрету. Тоді шкірка буде м'якою, а саме сало дуже апетитним і смачним.

Для цього приготуйте розсіл з літру води, додавши цукор, сіль, лавровий лист, запашний горошок та чорний перець. Коли розсіл охолоне, всипте чайну ложку харчової соди. Саме останній інгредієнт зробить сало м'якшим.

Щоб просолювання було рівномірним, поріжте його на шматки по 100-150 г.

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Крім цього, пропонуємо перевірений рецепт для засолювання сала у розсолі.

Інгредієнти:

1 кг сала

1 л води

100 г солі

20 г цукру

5-10 лаврових листків

10-15 горошин чорного перцю

Спосіб приготування:

Сало наріжте на шматочки товщиною 2-3 см. У каструлю налийте воду, додайте сіль, цукор, лавровий лист і перець горошком. Доведіть до кипіння, потім зніміть з вогню і охолодіть. Залийте сало холодним розсолом і поставте в холодильник на 5-7 днів.

Через 5-7 днів сало буде готове. Воно буде мати ніжний, пікантний смак і аромат.

Ось кілька порад щодо засолювання сала у розсолі:

Найкраще використовувати свіже, а не заморожене сало.

Для більш насиченого смаку можна додати в розсіл інші інгредієнти, такі як часник, цибулю, моркву або зелень.

Сало можна солити в будь-якому посуді, який підходить для зберігання в холодильнику.

Щоб сало не втратило форму, його можна засолити в банках або пляшках.

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