Кулінари назвали секретні інгредієнти, які покращать смак борщу
Звичайно, найкращий спосіб покращити смак борщу – це експериментувати з різними інгредієнтами і знаходити те, що вам подобається найбільше. Проте не всі готові до цього.
Ще й інші члени родини можуть не зрозуміти ваші кулінарні експерименти. Проте є такі інгредієнти, які стануть незамінними при приготуванні борщу, ще й покращать його смак.
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Винний чи виноградний оцет
Звичайний оцет допоможе зберегти колір борщу та додати кислинки. Але не всі полюбляють такий смак, але у такому разі краще використати винний або виноградний оцет.
Консервовані овочі
Яскравіший смак борщу можна отримати завдяки консервованим продуктам, як-от горошок, кукурудза, квасоля. Додавати у страву їх треба у кінці, щоб не переварити.
Солодкі огірки
Цікавий компонент – мариновані огірки, які треба натерти, і додати у борщ. До них додайте ложку цукру.
Вершкове масло
Вершкове масло додасть борщу насиченості і аромату.
Часник та зелень
Часник додасть борщу пікантності і аромату, а зелень – свіжості і аромату.
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