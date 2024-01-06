Кулінари назвали секретні інгредієнти, які покращать смак борщу

Звичайно, найкращий спосіб покращити смак борщу – це експериментувати з різними інгредієнтами і знаходити те, що вам подобається найбільше. Проте не всі готові до цього.

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Ще й інші члени родини можуть не зрозуміти ваші кулінарні експерименти. Проте є такі інгредієнти, які стануть незамінними при приготуванні борщу, ще й покращать його смак.

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Винний чи виноградний оцет

Звичайний оцет допоможе зберегти колір борщу та додати кислинки. Але не всі полюбляють такий смак, але у такому разі краще використати винний або виноградний оцет.

Консервовані овочі

Яскравіший смак борщу можна отримати завдяки консервованим продуктам, як-от горошок, кукурудза, квасоля. Додавати у страву їх треба у кінці, щоб не переварити.

Солодкі огірки

Цікавий компонент – мариновані огірки, які треба натерти, і додати у борщ. До них додайте ложку цукру.

Вершкове масло

Вершкове масло додасть борщу насиченості і аромату.

Часник та зелень

Часник додасть борщу пікантності і аромату, а зелень – свіжості і аромату.

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