Кулінари розкрили хитрість, як зварити картоплю удвічі швидше

Швидкість варіння картоплі залежить від багатьох факторів, таких як розмір бульб, їх сорт, температура води і т.д. Але в цілому, дотримуючись однієї кулінарної хитрощі, ви можете прискорити варіння картоплі у два рази.

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Кулінари радять додати у каструлю один простий інгредієнт. Це не тільки пришвидшить варіння картоплі, але й покращить смак. Йдеться про вершкове масло.

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Невеликий шматок масла треба кинути у воду одразу після закипання картоплі. Масло створить жирну плівку на поверхні, завдяки чому температура в каструлі буде трохи вищою від звичайної.

Замість масла можна додавати й олію, але вершкове масло додасть кращого смаку страві та допоможе утримувати вологу в картоплі, що також сприяє її швидшому приготуванню.

Є кілька інших способів прискорити варіння картоплі. Ось деякі з них:

Порізати картоплю на дрібні шматочки. Чим дрібніше будуть шматочки картоплі, тим швидше вони зваряться.

Чим дрібніше будуть шматочки картоплі, тим швидше вони зваряться. Додати в воду трохи оцту або солі. Оцет і сіль допомагають розщеплювати крохмаль в картоплі, що робить її м'якшою і швидше готовою.

Оцет і сіль допомагають розщеплювати крохмаль в картоплі, що робить її м'якшою і швидше готовою. Помістити картоплю в окріп. Якщо залити картоплю холодною водою, то вона буде варитися довше. Якщо ж залити картоплю окропом, то вона звариться швидше.

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