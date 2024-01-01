Три секретні інгредієнти, завдяки яким бульйон вийде золотистого кольору

Кухарі розповіли кілька секретів приготування бульйону золотистого кольору. Для цього вам знадобляться інгредієнти, що вже є на кухні.

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Бульйон – основа для супів, азійських страв, локшини, тому він має бути смачним та ароматним. Не менш важливим є його зовнішній вигляд. Найапетитніший – саме золотистий.

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Розкішного золотистого кольору можна досягти, якщо додати деякі компоненти, які, на перший погляд, здаватимуться незвичними.

1. Куркума. Ця приправа – натуральний фарбник, який зробить страву жовтою, або золотистою. Її не потрібно використовувати багато, щоб смак не змінився.

2. Лушпиння цибулі. Як відомо, у лушпинні фарбують яйця, а відваром навіть зміцнюють волосся. У нашому випадку це допоможе отримати золотистий колір бульйону, якщо ввести пів жмені.

3. Овочі. Бульйон вийде не тільки красивим ззовні, але й корисним, якщо ви додасте стебло селери, очищену моркву та цибулю.

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