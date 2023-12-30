Кулінари розкрили хитрість, як приготувати густу підливу

Кулінари розкрили секрет приготування густої підливи. Виявляється, що потрібен тільки один інгредієнт.

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З простої підливи може вийти справжній кулінарний шедевр. І щоб все вдалося, вам треба звичайна гірчиця.

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Здебільшого для густоти підливи додають борошно або картопляний крохмаль, але ці варіанти подобаються не всім. Насправді ж загустити підливу допоможе кілька ложок готової гірчиці (не гірчичний порошок).

Якщо додаєте гірчицю кількість інших спецій потрібно зменшити, інакше підлива буде занадто гострою.

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