Один інгредієнт зробить деруни ніжними та повітряними: кулінарна хитрість

Деруни – чудова страва для сніданку, обіду або вечері. Приготувати хрусткі та золотисті картопляні оладки дуже просто, особливо, якщо знати одну кулінарну хитрість.

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Багато господинь звикли сипати у натерту картоплю борошно, але це є помилкою. Оскільки так ви зіпсуєте смак страви.

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Борошно краще замінити на манку, яка зробить деруни ніжнішими та повітрянішими. Вони не будуть "забиті", що часто виникає з борошном.

На 500 г тертої картоплі вам знадобиться 2 столові ложки манної крупи. Але не переходять одразу до смаження після замішування. Тісто має настоятися, а манка ще повинна набрякнути. Тільки після цього можете формувати деруни та смажити на пательні.

Найкраще деруни смакують зі сметаною, зеленю або овочевим салатом.

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