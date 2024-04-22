Як захистити рослини від попелиці за допомогою дешевої спеції: корисний лайфхак

Як захистити рослини в саду від попелиці

Пам'ятаєте, як наші бабусі та дідусі рятували свої городи від попелиці без хімії? Сьогодні ми поділимося з вами одним з їхніх секретів.

За допомогою меленого червоного перцю ви зможете захистити свої рослини від попелиці та зберегти урожай. Про це пише prostoway.

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Що вам знадобиться:

1 літр води

2 пакетики меленого червоного перцю (50 г)

Мило (для кращого прилипання)

Вода для розведення

Як приготувати:

Закип'ятіть 1 літр води. Додайте в киплячу воду 2 пакетики меленого червоного перцю. Зменшіть вогонь і варіть 15 хвилин. Зніміть з вогню і дайте настоятися 24 години. Перед використанням розведіть концентрат 5 літрами води. Додайте трохи мила, щоб розчин краще прилипав до листя.

Як застосовувати:

Отриманим розчином обприскайте рослини, уражені попелицею.

Повторюйте обробку раз на 7-10 днів до повного зникнення шкідника.

Пам'ятайте:

Обробку краще проводити вранці або ввечері, коли немає сонячного світла.

Не використовуйте занадто концентрований розчин, щоб не обпалити рослини.

Цей метод безпечний для людей і тварин.

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