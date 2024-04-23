Як виростити салат Айсберг вдома: корисні поради

Салат Айсберг - не лише смачна та корисна зелень, але й справжня окраса будь-якого салату. Його хрусткі листки з приємною гіркуватістю давно завоювали любов городників у всьому світі.

Сьогодні ми поділимося з вами секретами, як виростити цей чудовий салат в домашніх умовах, на грядці або навіть на підвіконні. Про це пише Главред.

Коли садити:

Посів насіння Айсберга можна проводити з середини квітня до середини червня.

Підготовка ґрунту:

Для салату потрібен родючий, добре дренований ґрунт. Перед посадкою рекомендується внести добрива, багаті на азот. Важливо також забезпечити хорошу циркуляцію повітря в ґрунті, тому його потрібно регулярно розпушувати.

Посів насіння:

Висійте насіння на відстані 5-7 см одне від одного.

Для кращого проростання накрийте посіви плівкою.

Після появи сходів плівку можна зняти.

Полив:

Салат Айсберг любить вологу, тому поливати його потрібно регулярно, кожні 2-3 дні. Важливо не перезволожувати ґрунт, щоб уникнути гнилі.

Освітлення:

Айсберг - світлолюбна культура. Забезпечте йому достатньо сонячного світла, щоб листя росли соковитими та хрусткими.

Температура:

Оптимальна температура для росту салату - 15-20°C. При більш високих температурах (вище 25°C) качани можуть не сформуватися, а листя стане гірким.

Читайте також: Коли та як сіяти чорнобривці, щоб насіння точно зійшло

Підживлення:

Для кращого росту та розвитку салату рекомендується раз на 2-3 тижні підгодовувати його золою або розчином мінеральних добрив.

Збирання врожаю:

Збирати салат Айсберг можна через 50-90 днів після посадки, коли качани досягнуть 8-10 см в діаметрі. Найкраще збирати врожай вранці, коли листя соковите.

Поради:

Щоб качани салату були щільними, не переборщуйте з азотними добривами.

Не заглиблюйте розсаду при пересадці - це може призвести до того, що рослина буде рости лише листям.

Для кращого зберігання зріжте качан салату гострим ножем, не ламаючи його.

Нагадаємо, ми вже писали, як виростити солодку цибулю.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!