Як виростити салат Айсберг вдома: корисні поради
Салат Айсберг - не лише смачна та корисна зелень, але й справжня окраса будь-якого салату. Його хрусткі листки з приємною гіркуватістю давно завоювали любов городників у всьому світі.
Сьогодні ми поділимося з вами секретами, як виростити цей чудовий салат в домашніх умовах, на грядці або навіть на підвіконні. Про це пише Главред.
Коли садити:
Посів насіння Айсберга можна проводити з середини квітня до середини червня.
Підготовка ґрунту:
Для салату потрібен родючий, добре дренований ґрунт. Перед посадкою рекомендується внести добрива, багаті на азот. Важливо також забезпечити хорошу циркуляцію повітря в ґрунті, тому його потрібно регулярно розпушувати.
Посів насіння:
- Висійте насіння на відстані 5-7 см одне від одного.
- Для кращого проростання накрийте посіви плівкою.
- Після появи сходів плівку можна зняти.
Полив:
Салат Айсберг любить вологу, тому поливати його потрібно регулярно, кожні 2-3 дні. Важливо не перезволожувати ґрунт, щоб уникнути гнилі.
Освітлення:
Айсберг - світлолюбна культура. Забезпечте йому достатньо сонячного світла, щоб листя росли соковитими та хрусткими.
Температура:
Оптимальна температура для росту салату - 15-20°C. При більш високих температурах (вище 25°C) качани можуть не сформуватися, а листя стане гірким.
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Підживлення:
Для кращого росту та розвитку салату рекомендується раз на 2-3 тижні підгодовувати його золою або розчином мінеральних добрив.
Збирання врожаю:
Збирати салат Айсберг можна через 50-90 днів після посадки, коли качани досягнуть 8-10 см в діаметрі. Найкраще збирати врожай вранці, коли листя соковите.
Поради:
- Щоб качани салату були щільними, не переборщуйте з азотними добривами.
- Не заглиблюйте розсаду при пересадці - це може призвести до того, що рослина буде рости лише листям.
- Для кращого зберігання зріжте качан салату гострим ножем, не ламаючи його.
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