Мрієте про свіжу, соковиту цибулю прямо з грядки? Не хочете витрачати час на розсаду? Тоді цей метод від досвідчених городників точно для вас.

Вирощування цибулі без розсади – це просто, економно і ефективно! Спробуйте, і ви будете приємно здивовані результатом, пише noviydoctor.com.

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Переваги безрозсадної посадки:

Економія часу та сил: не потрібно возитися з розсадою.

не потрібно возитися з розсадою. Ефективне використання насіння: не витрачаєте його на розсаду.

не витрачаєте його на розсаду. Міцні рослини: цибуля не відчуває стресу від пересадки.

Як виростити солодку салатну цибулю без пікірування:

1. Вибір сорту:

Підходять сорти "Стутгарт", "Тріумф" та інші, стійкі до стрілкування.

2. Підготовка ґрунту:

Виберіть сонячне місце з пухким, дренованим ґрунтом.

Перекопайте землю на 15-20 см, додайте компост або добриво.

3. Посів:

Розсійте насіння на відстані 1-5 см один від одного.

Заглибте на 1-2 см, зрівняйте ґрунт.

Полийте.

4. Догляд:

Регулярно поливайте, особливо в перші тижні.

Прополюйте, розпушуйте ґрунт.

Проріджуйте сходи, залишаючи між рослинами 5-7 см.

5. Збір врожаю:

Цибуля готова до збирання, коли перо пожовкне і ляже.

Нагадаємо, що кожна любителька квітів прагне, щоб її вазони були найпишніші, найкрасивіші та здорові. Але чи знали ви, що недорога спеція, яку кожна господиня використовує для випічки, може допомогти виростити ідеальні квіти на підвіконні?

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