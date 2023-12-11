Як виростити куркуму у домашніх умовах

Куркума – постійний інгредієнт азійської кухні. Ця спеція яскраво-жовтого кольору прикрасить карі та тушковані страви, і її дуже легко виростити вдома.

Видання Sante Plus розповіло, як виростити куркуму в домашніх умовах. Виявляється, що це дуже просто, і можна зробити на балконі або в саду.

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Щоб посадити цю багаторічну трав'янисту рослину, вам необхідно виконати кілька умов:

багатий, дренований і свіжий грунт;

розташування в досить сонячному місці, але далеко від вітру;

повне перебування на сонці не рекомендується.

Період посадки куркуми припадає на період із лютого по травень, а період цвітіння починається з червня та закінчується у вересні. Вирощувати його можна в горщику з піщаним ґрунтом або в землі. Що стосується суцвіття, то вони починають з'являтися через три роки.

Якщо ви хочете вирощувати рослини, яким не потрібне сонячне світло, ось добірка з 10 кімнатних рослин.

Особливості вирощування куркуми

Щоб найкраще підтримувати та вирощувати цю багаторічну рослину, вам необхідно дотримуватися таких умов:

1. Необхідно стежити, щоб субстрат був досить зволожений. Як тільки ви відчуєте, що рослина потребує поливу, обприскуйте його листя дощовою водою.

2. З початку весни обов'язково замініть ґрунт, якщо ви вирощуєте рослину в горщику.

3. Додайте рідкі добрива щомісяця під час цвітіння. Рослини потрібен фосфор.

4. Як тільки ви помітите сухі стебла та відмерлі листя, видаліть їх.

Що стосується розмноження куркуми, його можна проводити у весняний період. Для цього вам доведеться розділити кореневище, на якому має бути одна брунька або кілька.

Як тільки листя висохне, можна розпочинати збір куркуми.

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