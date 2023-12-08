Де не можна зберігати спеції: корисні лайфхаки

UAportal розповів, як правильно зберігати спеції. Дізнайтеся про практичні лайфхаки, які допоможуть зберегти їхню якість та аромат протягом тривалого часу.

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Подалі від сонячного світла та тепла

Щоб зберегти свіжість спецій, дуже важливо тримати їх подалі від сонячного світла і тепла, наскільки це можливо. Сонячне світло може погіршити їх аромат і властивості, що призведе до послаблення смакових відчуттів. Крім того, вплив тепла може прискорити процес псування.

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Уникайте вологи

Волога призводить до того, що спеції починають злипатися і втрачають свої властивості. Вибираючи герметичні контейнери або банки, можна забезпечити надійний захист від проникнення вологи, гарантуючи, що вони залишаться свіжими та ароматними.

Не зберігайте їх у холодильнику

Хоча зберігання в холодильнику корисне для деяких продуктів харчування, воно не є ідеальним для більшості спецій. Температура і вологість в холодильнику, можуть негативно впливати на їх якість.

Раніше ми писали про різні природні методи, які дозволяють швидко, ефективно та з мінімальною кількістю продуктів ароматизувати вашу кухню після смаження чи приготування їжі. Адже ці стійці запахи можуть затримуватися на тривалий час.

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