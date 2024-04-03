Як виростити гігантські кавуни на своєму городі: секретний метод

Як вирощувати арбузи, щоб вони виросли великими

Хто не любить стиглі, соковиті та солодкі кавуни? Але не всі знають, що поласувати ними можна не лише на півдні, а й у більш прохолодних регіонах. Секрет простий – вирощування кавунів розсадним способом.

Сьогодні ми поділимося з вами секретами, як виростити здорову та міцну розсаду кавунів, щоб потім отримати багатий урожай. Дотримуючись цих нескладних правил, ви зможете виростити соковиті та солодкі кавуни на власній ділянці, навіть якщо живете не на півдні, пише noviydoctor.com.

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Підготовка насіння:

Вибирайте насіння, яке підходить для вашого клімату.

Відбракуйте дрібне та деформоване насіння.

Прогрійте насіння в термосі з гарячою водою протягом 2 годин.

Знезаразьте насіння в розчині марганцівки.

Проростіть насіння у вологій марлі.

Посів насіння:

Використовуйте окремі контейнери об'ємом не менше 500 мл.

Зробіть дренажні отвори та насипте на дно керамзит.

Заповніть контейнери ґрунтом для огірків, дині та кавуна.

Зробіть лунки глибиною 3 см і покладіть пророслі насіння.

Присипте ґрунтом і рясно полийте.

Накрийте плівкою і поставте в тепле місце до появи сходів.

Догляд за розсадою:

Коли з'являться сходи, перенесіть контейнери на підвіконня.

Підтримуйте оптимальну температуру: 21°C вдень і 18°C вночі.

Забезпечте розсаду 12-годинним світловим днем.

Помірно поливайте відстояною водою кімнатної температури.

Підгодовуйте розсаду двічі: через тиждень після сходів мінеральними добривами, а перед висадкою - розчином деревної золи.

За добу до висадки у відкритий грунт залиште розсаду на вулиці під укриттям.

Висаджуйте розсаду кавунів у відкритий грунт, коли вона матиме 3 справжні листочки, а ґрунт прогріється до 18°C.

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