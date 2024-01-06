Як вилікувати горло в домашніх умовах: 7 дієвих та бюджетних способів

Зима - це час застуд і грипу. Один з найпоширеніших симптомів цих захворювань - біль у горлі. Це може бути дуже неприємно, і може ускладнити їжу та пиття.

Про це пише Ukr.media.

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На щастя, існує ряд домашніх засобів, які можуть допомогти полегшити біль у горлі. Ось кілька порад:

Полоскайте горло солоною водою.Сіль має антисептичні властивості, які можуть допомогти вбити бактерії, що викликають запалення. Розчиніть 1/2 чайної ложки солі в склянці теплої води та полощіть горло протягом 30 секунд кілька разів на день.

Приймайте теплі напої. Теплий чай або молоко з медом можуть допомогти зволожити горло та полегшити біль. Мед також має антибактеріальні властивості.

Смоктуйте пастилки для горла.Пастилки для горла, що містять ментол або евкаліпт, можуть допомогти заспокоїти біль і запалення.

Вживайте багато рідини. Вживання достатньої кількості рідини допоможе запобігти зневодженню, що може посилити біль у горлі.

Вдихайте пар. Вдихання пари може допомогти зняти набряк і біль у горлі. Ви можете зробити це, приймаючи гарячий душ або вдихаючи пару з миски з гарячою водою.

Нагадаємо, ми вже писали, чому не можна вживати кисломолочний сир та кефір на ніч.

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