Лікарі-ендокринологи розповіли, чому не можна вживати кисломолочний сир та кефір на ніч

Вечеря – це важливий прийом їжі, який не можна пропускати. Однак важливо правильно підібрати продукти та час прийому їжі, щоб не нашкодити здоров'ю.

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Якщо ви хочете схуднути, на вечерю потрібно їсти білок і клітковину, передають Патріоти України. Наприклад, нежирні сорти риби, морепродукти, курку, індичку, страви з яєць. Поєднувати їх можна з салатами, тушкованими овочами. Найкраще ввечері їсти стручкову квасолю, спаржу, всі види капусти, кабачки.

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Можна ввечері й вуглеводи. Це допустимо, навіть якщо ваша мета – скинути зайву вагу. Тільки обов'язково треба враховувати те, що ви їли протягом дня. Якщо сніданок та обід були щільними, тоді вечерю робимо легшою. І навпаки, якщо недобрали щось протягом дня, то можна зробити вечерю ситнішою.

З вечірнього приймання їжі варто виключити жирну, копчену, дуже солону їжу, швидкі вуглеводи та алкоголь.

Кисломолочні продукти, такі як сир, кефір, йогурт, мають високий інсуліновий індекс. Це означає, що вони викликають різкий викид інсуліну в кров. Інсулін – це гормон, який відповідає за перетворення глюкози в енергію. Якщо їсти кисломолочні продукти на вечерю, рівень глюкози в крові може різко підвищитися, а потім різко впасти. Це може привести до затримки рідини, уповільнення метаболізму та навіть до переддіабету.

Щоб вечеря була корисною та нешкідливою для здоров'я, вибирайте продукти з низьким глікемічним та інсуліновим індексом. Ось кілька варіантів вечері:

Морепродукти/риба (на грилі) і зелень.

Овочі гриль і печінка індички.

Відварна яловичина та салат із капусти.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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