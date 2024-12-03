Як обрати стиглі та смачні банани: прості лайфхаки

Банани — улюблений фрукт багатьох українців, проте не всі знають тонкощі їх вибору. УНІАН підготував корисні рекомендації, які допоможуть придбати якісний та смачний продукт.

Ознаки ідеального банана

Експерти радять звертати увагу на наступні характеристики:

Колір: рівномірно жовтий, без зелених плям Аромат: насичений фруктовий Поверхня: допустимі коричневі точки Текстура: пружна та щільна

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Застережні сигнали

Варто уникати бананів з:

- Чорними вкрапленнями

- Ознаками гниття

- Грибковими нашаруваннями

- Зморшкуватою шкіркою

- Занадто м'якою текстурою

Як розпізнати банани без ГМО

Головний орієнтир — етикетка з кодом:

- 4011 та 94011 — органічні банани, вирощені без хімікатів

- П'ятизначні коди, що починаються з цифри 8 — генно-модифіковані продукти, яких варто уникати

Дотримуючись цих нескладних рекомендацій, ви завжди зможете вибрати смачні та корисні банани для себе та своєї родини.

Нагадаємо, ми вже писали, як обрати стиглий і солодкий гранат.

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