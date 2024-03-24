Як обрати стиглий і солодкий гранат: 3 цікаві лайфхаки

Якщо вам потрібно обрати стиглий та солодкий гранат, скористайтеся простими методами. UAportal розповів про лайфхаки, які допоможуть знайти найсоковитіші та найароматніші фрукти.

Тест на слух

При виборі граната злегка постукайте по ньому пальцями. Стиглий фрукт видасть металевий, дзвінкий звук – схожий на постукування по стиглому кавуну. Гранати, які видають глухий звук, слід уникати, оскільки вони можуть бути перезрілими або не такими солодкими.

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Вага

Ще один спосіб визначити стиглість граната – відчути його вагу. Стиглі плоди, як правило, важчі, ніж здаються, завдяки соковитим кісточкам. Легкі гранати можуть бути недозрілими та не мати бажаної солодкості.

Колір фрукта

Для остаточної перевірки стиглості граната рекомендується оглянути його на вигляд. Шукайте плоди яскравого, насиченого червоного або фіолетового кольору. Слід уникати зелених або блідих гранатів, оскільки вони можуть бути недозрілими та без смаку.

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