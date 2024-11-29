Як обрати солодку та нетерпку хурму: топ порад

Хурма – це узагальнена назва для різних сортів плоду, які можуть відрізнятися зовнішнім виглядом, як і різні сорти яблук. Зазвичай розрізняють три основні різновиди: традиційну хурму, корольок і шарон.

Кожен сорт має свої унікальні характеристики. Традиційна хурма вирізняється гострим кінчиком, насиченим помаранчевим кольором та м'якою текстурою. Корольок має темно-помаранчевий колір з коричневою м'якоттю. Шарон зовні більше нагадує яблуко чи айву, характеризується яскраво-помаранчевим кольором та блискучою глянцевою шкіркою. Про це пише ТСН.

Важливо знати, що терпкий смак притаманний лише традиційній хурмі, тоді як корольок і шарон позбавлені цієї особливості.

Вибираючи стиглу хурму, варто звертати увагу на декілька ключових моментів. Найкраще шукати круглі або трохи приплюснуті плоди насиченого червоно-помаранчевого кольору. Світло-оранжеві плоди, швидше за все, ще не дозрілі. Під час дотику плід не повинен бути занадто твердим або занадто м'яким. Ідеальний варіант – коли при легкому натисканні відчувається легке провалювання.

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Важливою ознакою стиглості є стан навколоплідних листочків: вони мають бути висохлими, а під ними повинен проступати коричневий відтінок. Загальне правило – стигла хурма м'яка і солодка, тверда ж залишається терпкою.

Особливістю шарону та корольку є те, що вони можуть бути одночасно твердими та солодкими. При виборі цих сортів варто звертати увагу на насиченість кольору. Цікаво, що корольок з більшим носиком зазвичай вважається більш солодким.

Якщо хурма виявилася терпкою, є декілька способів її дозрівання. Можна покласти її до морозилки – це зробить плід м'якшим і солодшим, позбавивши терпкості. Інший метод – витримати хурму при кімнатній температурі в пакеті впродовж кількох днів. Прискорити дозрівання допоможуть яблука або банани, які активно виділяють етилен.

Таким чином, правильний вибір і зберігання допоможуть насолодитися смачною та солодкою хурмою.

Нагадаємо, ми вже писали, як обрати стиглий і солодкий гранат.

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