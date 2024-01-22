Як вибрати правильний вологий корм для свого кота: експерти дали поради

На ринку існує безліч кормів для котів і кожен господар хоче обрати найкращий варіант для свого улюбленця. Тож фахівці розповіли, як правильно обрати продукт, що буде корисним для домашніх вихованців.

Спеціалізоване видання Animalreport звертає увагу, що зазвичай для котів у промислових масштабах виготовляють сухі та вологі корми. Вологі корми для котів відрізняються за якістю, інгредієнтами та харчовою цінністю.

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Вологий корм забезпечує зволоження та живлення, але не дає таких же переваг для чищення зубів, як суха їжа. Ветеринари кажуть, що краще годувати котів сухим та вологим кормом упродовж дня.

"Поєднання вологого та сухого корму може забезпечити як зволоження, так і користь для зубів, але переконайтеся, що загальне споживання їжі є збалансованим для вашої кішки", – кажуть фахівці.

Який корм для котів рекомендують ветеринари

Зазначається, що відмінності вологого корму для котів варіюються від якості інгредієнтів і джерел білка до виробничих процесів і добавок. Вік вашої кішки, стан її здоров’я та особисті переваги також відіграють ключову роль.

"Хороший вологий корм часто може похвалитися високим вмістом білка зі справжнього м’яса – подумайте про курку, індичку чи рибу, а не про такі двозначні терміни, як "м’ясні продукти" чи "побічні продукти тваринного походження". Вологість – ще один важливий фактор. Кішки природним чином отримують значну частину споживаної води з їжі, тому вологий корм, багатий вологою, не тільки задовольняє їхній смак, але й підтримує оптимальну гідратацію", – порадили ветеринари.

При виборі слід звертати й увагу на добавки – "тим менше, тим краще". Уникайте придбання корму, що містить штучні ароматизатори, барвники чи консерванти.

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Які інгредієнти шукати у вологому кормі для котів

Високоякісні джерела білка: шукайте м’ясо курки яловичину, лосось або індичку. В ідеалі вони повинні "очолювати" список інгредієнтів в описі складників продукту.

Натуральні жири – риб’ячий або курячий жир, необхідні для блиску шерсті вашої кішки та здоров’я мозку.

Таурин – важлива амінокислота, яку коти не можуть виробляти самі. Він підтримує зір, роботу серця тощо.

Клітковина – у складі можуть бути гарбуз або буряковий жом, що допомагають травленню.

Вітаміни та мінерали, корисні бактерії – котячі корми вищого рівня містять пробіотики у своїх сумішах. Ці корисні бактерії можуть підвищити здоров’я травлення вашої кішки та зміцнити імунітет.

Інгредієнти, яких слід уникати у котячому кормі

Субпродукти та шрот – часто є неповноцінними, неспецифічними джерелами білка.

Штучні консерванти – BHT, BHA та ентоксихін.

Надлишок зерен і наповнювачів – коти не здатні перетравлювати велику кількість кукурудзи, пшениці чи сої. Вони часто діють як дешеві наповнювачі з невеликою поживною цінністю.

Додані цукри – такі інгредієнти, як кукурудзяний сироп або сахароза, можуть бути шкідливими в довгостроковій перспективі.

Раніше ми повідомляли, як часто потрібно годувати кішку.

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