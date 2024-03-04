Як обрати якісну рибу: 5 ознак свіжості

Риба – це не лише смачний, але й дуже корисний продукт. Вона багата на білок, омега-3 жирні кислоти та інші важливі для нашого організму речовини.

Хочете приготувати неймовірно смачну та корисну страву з риби? Тоді важливо правильно її вибрати. Зі свіжою рибою ви приготуєте неймовірно смачні та корисні страви, які порадують вас і ваших близьких, пише noviydoctor.com.

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Ось кілька порад, які допоможуть вам купити свіжу рибу:

1. Зверніть увагу на запах. Свіжа риба має приємний, ледь відчутний морський аромат. Якщо ж риба пахне аміаком або тухлятиною, краще її не купувати.

2. Огляньте очі. Очі свіжої риби повинні бути яскравими, прозорими, без помутніння. Якщо очі запалі, мутні або вицвілі, риба вже не свіжа.

3. Перевірте шкіру. Шкіра свіжої риби повинна бути гладенькою, блискучою, без плям і пошкоджень. Якщо шкіра липка або слизька, риба вже не першої свіжості.

4. Натисніть на м'ясо. М'ясо свіжої риби щільне, пружне, при натисканні пальцем ямка швидко зникає. Якщо ж м'яке, рихле або продавлюється, риба не свіжа.

5. Зверніть увагу на зябра. Зябра свіжої риби яскраво-червоного кольору. Якщо ж вони сірі, коричневі або бурі, риба не свіжа.

Пам'ятайте:

Не купуйте рибу з пошкодженнями, тріщинами, розривами або потьмянілою лускою.

Не купуйте рибу, яка лежить на льоду або в калюжі води.

Якщо ви не впевнені в свіжості риби, краще її не купувати.

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