Як повернути пружність м'якій моркві: лайфхак від досвідчених господинь

Морква є однією з найбільш улюблених кореневих культур, яка займає важливе місце в нашому щоденному раціоні. Цей овоч не тільки смачний, але й надзвичайно корисний, його часто застосовують у приготуванні багатьох страв.

Проте, іноді морква може ставати м'якою. У такому випадку її очищення, різання та тертя значно ускладниться. "Важно знать" пропонує ефективний метод, який допоможе відновити пружність моркви, роблячи її обробку значно простішою.

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Як зробити моркву знову пружною

Щоб відновити пружні властивості моркви, спробуйте замочити її у холодній воді. Важливо, щоб вона була крижаною та повністю покривала овоч. Цей метод особливо ефективний, коли вам потрібно "оживити" велику кількість моркви для приготування страв.

Спершу очистіть овочі від шкірки. Потім покладіть їх у велику миску та залийте холодною водою, аби вона повністю все покрила. Можете додати лід для додаткового охолодження. Залиште моркву у воді на всю ніч.

На ранок вийміть коренеплід, і ви помітите, як він став знову твердим та пружним. Тепер ви можете без проблем терти його або використовувати по іншому для приготування різних страв.

Раніше ми розповідали, як не можна зберігати моркву, щоб вона не втратила пружність

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