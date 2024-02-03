ukr
Русский
Лайфхаки

Як зварити моркву за кілька хвилин: корисний лайфхак

Ціхоцька Марія

Як зварити моркву за кілька хвилин: корисний лайфхак

Хочете приготувати салат з морквою, але не хочете витрачати час на варіння? Є простий лайфхак, який допоможе вам зробити це за лічені хвилини! Він не лише швидкий, але дуже дієвий. Про це пише Telegraf.

Вам знадобиться:

  • Морква
  • Мікрохвильова піч
  • Целофановий пакет (або миска)
  • Вода

Інструкція:

  1. Підготуйте моркву: Ретельно помийте, очистіть від шкірки та зріжте верхівку.
  2. Запакуйте моркву: Покладіть моркву в щільний целофановий пакет.
  3. Додайте воду: Заповніть пакет водою так, щоб морква була повністю покрита.
  4. Зав'яжіть пакет: Закрийте пакет, щоб вода не витікала.
  5. Відправте в мікрохвильовку: Поставте пакет в мікрохвильовку на 5 хвилин при потужності 850 Вт.
  6. Перевірте готовність: Через 5 хвилин розв'яжіть пакет і перевірте твердість моркви виделкою.
  7. Наріжте та насолоджуйтесь: Якщо морква готова, наріжте її для салату.

Порада:

  • Якщо у вас немає пакету, можна нарізати моркву шматочками і відправити в мікрохвильовку на 3 хвилини.
  • За бажанням, можна додати до пакету з морквою трохи спецій, наприклад, куркуму або коріандр.

Нагадаємо, ми вже писали, як почистити оселедець за хвилину.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!

Лайфхаки