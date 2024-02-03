Як зварити моркву за кілька хвилин: корисний лайфхак
Хочете приготувати салат з морквою, але не хочете витрачати час на варіння? Є простий лайфхак, який допоможе вам зробити це за лічені хвилини! Він не лише швидкий, але дуже дієвий. Про це пише Telegraf.
Вам знадобиться:
- Морква
- Мікрохвильова піч
- Целофановий пакет (або миска)
- Вода
Інструкція:
- Підготуйте моркву: Ретельно помийте, очистіть від шкірки та зріжте верхівку.
- Запакуйте моркву: Покладіть моркву в щільний целофановий пакет.
- Додайте воду: Заповніть пакет водою так, щоб морква була повністю покрита.
- Зав'яжіть пакет: Закрийте пакет, щоб вода не витікала.
- Відправте в мікрохвильовку: Поставте пакет в мікрохвильовку на 5 хвилин при потужності 850 Вт.
- Перевірте готовність: Через 5 хвилин розв'яжіть пакет і перевірте твердість моркви виделкою.
- Наріжте та насолоджуйтесь: Якщо морква готова, наріжте її для салату.
Порада:
- Якщо у вас немає пакету, можна нарізати моркву шматочками і відправити в мікрохвильовку на 3 хвилини.
- За бажанням, можна додати до пакету з морквою трохи спецій, наприклад, куркуму або коріандр.
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