Як в ресторані: рецепт волованів з червоною рибою
Як в ресторані: рецепт волованів з червоною рибою
Воловани з червоною рибою - це оригінальна і смачна закуска, яка ідеально підходить для святкового столу. Вони мають французьке походження і неодмінно отримають море компліментів від ваших гостей. Рецептом поділився портал Shuba.
Інгредієнти
- Листкове тісто - 300 г
- Сьомга слабосолена - 100 г
- Вершковий сир - 175 г
- Огірок - 1 шт.
- Сіль
- Чорний мелений перець
- Зелень за смаком
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Приготування
- Розкачайте листкове тісто на присипаній борошном поверхні. Зробіть з нього кружечки за допомогою склянки. У половині кружечків зробіть посередині виїмки за допомогою чарки.
- Збийте яйце і змастіть ним цілі кружечки. Зверху викладіть кружечки з виїмками.
- Викладіть вироби з тіста на деко, змащене олією. Випікайте в духовці, розігрітій до 180 градусів, до рум'яності (10-15 хвилин).
Начинка
- Зелень помийте, обсушіть і дрібно наріжте. Додайте до вершкового сиру, посоліть, поперчіть і перемішайте.
- Огірок помийте, обсушіть і наріжте тонкими слайсами. Загорніть в рулетики. Рибу також наріжте тонкими смужками.
Збірка
- Готові воловани наповніть сирною масою.
- Зверху викладіть рибні пелюстки і рулетики з огірка.
- Прикрасьте зеленню.
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