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Як в ресторані: рецепт волованів з червоною рибою

Ціхоцька Марія

Як в ресторані: рецепт волованів з червоною рибою

Воловани з червоною рибою - це оригінальна і смачна закуска, яка ідеально підходить для святкового столу. Вони мають французьке походження і неодмінно отримають море компліментів від ваших гостей. Рецептом поділився портал Shuba.

Інгредієнти

  • Листкове тісто - 300 г
  • Сьомга слабосолена - 100 г
  • Вершковий сир - 175 г
  • Огірок - 1 шт.
  • Сіль
  • Чорний мелений перець
  • Зелень за смаком

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Приготування

  1. Розкачайте листкове тісто на присипаній борошном поверхні. Зробіть з нього кружечки за допомогою склянки. У половині кружечків зробіть посередині виїмки за допомогою чарки.
  2. Збийте яйце і змастіть ним цілі кружечки. Зверху викладіть кружечки з виїмками.
  3. Викладіть вироби з тіста на деко, змащене олією. Випікайте в духовці, розігрітій до 180 градусів, до рум'яності (10-15 хвилин).

Начинка

  1. Зелень помийте, обсушіть і дрібно наріжте. Додайте до вершкового сиру, посоліть, поперчіть і перемішайте.
  2. Огірок помийте, обсушіть і наріжте тонкими слайсами. Загорніть в рулетики. Рибу також наріжте тонкими смужками.

Збірка

  1. Готові воловани наповніть сирною масою.
  2. Зверху викладіть рибні пелюстки і рулетики з огірка.
  3. Прикрасьте зеленню.

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