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Гості будуть в захваті: рецепт різдвяного салату з клементинами та фетою

Ціхоцька Марія

Гості будуть в захваті: рецепт різдвяного салату з клементинами та фетою

Цей салат - чудовий спосіб додати різдвяного духу до вашого святкового столу. Він легкий і освіжаючий, завдяки поєднанню солодких клементинів, пікантного фенхелю і вершкової фети. Рецептом поділився портал Shuba.

Інгредієнти:

  • 6-8 клементинів
  • 2 головки цикорію
  • 100 г крес-салату
  • 1 корінь фенхелю
  • 1 червона цибуля
  • 100 г сиру фета
  • 1 гілочка петрушки

Для заправки:

  • 1 сік клементина
  • 1 сік лимона
  • 4 ст. л. оливкової олії
  • 1 ч. л. цукрової пудри

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Приготування

  1. Збийте всі інгредієнти для заправки в мисці, приправте сіллю і відкладіть.
  2. Очистіть клементини від шкірки і наріжте їх кружечками, не розбираючи на часточки.
  3. У мисці акуратно перемішайте подрібнений цикорій і крес-салат з фенхелем і цибулею.
  4. Покладіть скибочки клементин на протилежні сторони кожної тарілки, насипте гірку листя посередині, а зверху розкладіть фету.
  5. Додайте в заправку подрібнену петрушку і полийте салат.

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