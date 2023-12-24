Гості будуть в захваті: рецепт різдвяного салату з клементинами та фетою

Цей салат - чудовий спосіб додати різдвяного духу до вашого святкового столу. Він легкий і освіжаючий, завдяки поєднанню солодких клементинів, пікантного фенхелю і вершкової фети. Рецептом поділився портал Shuba.

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Інгредієнти:

6-8 клементинів

2 головки цикорію

100 г крес-салату

1 корінь фенхелю

1 червона цибуля

100 г сиру фета

1 гілочка петрушки

Для заправки:

1 сік клементина

1 сік лимона

4 ст. л. оливкової олії

1 ч. л. цукрової пудри

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Приготування

Збийте всі інгредієнти для заправки в мисці, приправте сіллю і відкладіть. Очистіть клементини від шкірки і наріжте їх кружечками, не розбираючи на часточки. У мисці акуратно перемішайте подрібнений цикорій і крес-салат з фенхелем і цибулею. Покладіть скибочки клементин на протилежні сторони кожної тарілки, насипте гірку листя посередині, а зверху розкладіть фету. Додайте в заправку подрібнену петрушку і полийте салат.

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