Як усунути негативну енергію з дому за допомогою оцту та кориці

Деякі люди схильні почуватися некомфортно у власній оселі. Не маючи можливості виявити причину цього дискомфорту, вони живуть у нездоровому середовищі та переносять похмуру атмосферу.

Іноді виникає несподівана напруженість, і членів сім'ї охоплює почуття гіркоти та смутку. Якщо ваш будинок більше не є притулком, де ви почуваєтеся захищеним та безтурботним, велика ймовірність, що там циркулюють негативні енергії. Видання Sante Plus радить скористатися древнім ритуалом з оцтом та корицею, щоб позбутися шкідливих вібрацій.

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Негативна атмосфера будинку може занурити нас у чорну дірку та викликати виснаження, накликати проблеми. Хоча загальноприйнято, що позитивні люди приносять гарну енергію, що супроводжується радістю, життєвою силою та гармонією, деякі люди є жертвами негативної атмосфери у своєму життєвому просторі. Останні повинні проводити обряди очищення, щоб відганяти злих духів від свого дому.

Захисний ритуал з оцтом і корицею приносить духовне очищення та позбавляє ваш будинок від усіх негативних сутностей, які можуть його переслідувати. Маючи захисні властивості, кориця діє як енергетичний щит від токсичних думок і негативних сил, які можуть завдати шкоди нашому житловому простору. Крім багаторазового використання в домашніх умовах, оцет сприяє гармонізації навколишнього середовища, приносить зцілення та відганяє злих духів.

Ось кроки, які необхідно виконати для енергетичного прибирання вашого будинку:

1. Почніть з підмітання будинку зовні, щоб видалити пил та сміття.

2. Покладіть все, що ви підберете, у відро для сміття і негайно викиньте.

3. У відрі змішайте воду із 6 столовими ложками білого оцту.

4. Отриманою сумішшю протріть підлогу та вилийте брудну воду в каналізацію.

5. Коли закінчите, помістіть кілька паличок кориці у два літри води та варіть на слабкому вогні. Залиште настоюватися доти, поки кориця не випустить свою сутність, потім зніміть з вогню.

6. Знову вимийте підлогу цією водою в кожній кімнаті будинку, щоб прогнати будь-які негативні вібрації та очистити розум.

7. Виливайте брудну воду у каналізацію, щоб позбутися поганої енергетики з дому.

8. Обов'язково провітрюйте свій будинок, щоб стимулювати евакуацію шкідливих енергій.

9. Розгляньте можливість спалювання натуральних пахощів, щоб гармонізувати свій будинок, покращити циркулюючі вібраційні хвилі та захиститися від пристріту.

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