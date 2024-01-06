8 поширених прикмет про голку, які ви могли не чути

У народі з'явилося чимало прикмет та забобонів про голки. Їх використовували дуже обережно через застосування для магічних обрядів.

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До прикладу, поганим знаком вважається наступити на голку, або сісти. Передвісником хороших подій є зламана голка, або голка з ниткою у вушку.

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1. Наступити на голку – до сварки з другом. Це неприємна подія, яка може викликати біль і роздратування. Тому вважається, що вона може призвести до сварки з близькою людиною.

2. Сісти на голку – до зради або розчарування. Це ще більш неприємна подія, яка може призвести до травми. Тому вважається, що вона може призвести до зради або розчарування.

3. Дарувати голки – до бідності. Це недобрий знак, оскільки голка вважається символом розлуки. Тому подарована голка може призвести до бідності. За такий подарунок обов’язково треба заплатити монетами. Дарувати їх потрібно у гарному настрої.

4. Зламана голка – до хороших новин. Це пов'язано з тим, що зламана голка більше не може поранити.

5. Голки, які лежать на дорозі, – до біди. Це поганий знак, оскільки вони вважаються символом біди. Людина, яка наступить на такі голки, може зазнати нещастя.

6. Зберігати голки вдома із протягнутою у них ниткою – до грошей. Це вважається хорошим знаком, оскільки приносить у будинок гроші. Пов'язано з тим, що нитка є символом нескінченності, а голка – символом дії.

7. Вколотися голкою – до поцілунку. Це неприємна подія, але вона може вважатися хорошим знаком, оскільки це може призвести до поцілунку.

8. Голка, яка висить на нитці, – до ворожіння. Якщо поворожити на такій голці, то можна дізнатися про своє майбутнє.

Раніше ми писали про те, які прикмети та забобони пов'язані з приходом гостей, та чому люди бажають здоров'я, коли інші люди чхають.

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