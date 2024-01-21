Як усунути неприємний запах від сидінь в салоні авто: дієві способи
Автомобільні сидіння, особливо з текстильною оббивкою, мають властивість вбирати запахи з салону. Це може бути запах палива, вихлопів, сигаретного диму, домашніх тварин і т.д., який може перетворитися на відвертий сморід.
На щастя, існує кілька способів прибрати неприємний запах з автомобільних сидінь. Обидва способи ефективні, але вони мають свої переваги та недоліки, пише OBOZREVATEL.
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Кока-кола – це більш агресивний засіб, який може пошкодити оббивку сидінь, якщо використовувати його занадто часто. Тому її краще використовувати для разового очищення, наприклад, якщо в салоні з'явився сильний запах.
Оцет – це більш щадний засіб, який можна використовувати частіше. Він не пошкодить оббивку сидінь і не залишить після себе розводів. Однак він може залишити легкий запах оцту, який не всім може сподобатися.
Вибір способу залежить від ваших індивідуальних потреб та переваг.
Спосіб 1: Кока-кола
Для цього вам знадобиться:
- 250 мл кока-коли
- Половина ковпачка рідкого прального засобу або рідини для миття посуду
Інструкція:
- Перелийте кока-колу в пляшку з розпилювачем.
- Додайте половину ковпачка рідкого прального засобу або рідини для миття посуду.
- Ретельно перемішайте.
Спрей готовий. Розпиліть його по всьому салону, не промачуючи поверхні. Спрей не залишить розводів та липкого нальоту і повністю усуне поганий запах.
Спосіб 2: Оцет
Ще один спосіб, який можна використовувати – це оцет.
Інструкція:
- Вранці, після того, як ви приїдете на роботу, налити у відкриту ємність чашку дистильованого білого оцту.
- Залиште його стояти без кришки на весь робочий день.
- Ввечері провітріть авто.
Випаровування оцту допоможуть усунути всі сторонні запахи з салону.
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